Никогда не угадаете, кто заработал благодаря «Сумеркам» больше всех

Вампирская история любви «Сумерки» выходила на экраны с 2008 по 2012 годы. Фильмы стали культурным феноменом и принесли артистам, которые сыграли главные роли, не только мировую славу, но и финансовый успех. Однако самыми богатыми людьми, связанными с франшизой, стали далеко не Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон.

Как оказалось, больше всех на фильмах заработала писательница Стефани Майер. Она получила около 40 миллионов авторских отчислений только за 2010-2011 годы. После этого писательница решила основать собственную продюсерскую компанию, которую назвала Fickle Fish Films. И последние два фильма разрабатывала уже не только как сценарист, но и как продюсер, что позволило ей заработать значительно больше денег. В итоге, как утверждают СМИ, капитал Майер составляет около 120 миллионов долларов.

При этом Кристен Стюарт, исполнившая роль Беллы Свон, заработала за фильмы 25 миллионов долларов гонорара, а также 7,5% сборов от двух последних фильмов. Точно такой же гонорар был и у Роберта Паттинсона, так что эти артисты стали самыми высокооплачиваемыми среди своих коллег по франшизе.