Никогда не угадаете, какую постельную сцену Брэд Питт вспоминает по сей день
Даже Джоли не смогла затмить коллегу бывшего мужа из того эпизода.
Брэда Питта не даром считают кумиром миллионов девушек. Красивый и талантливый артист даже в 59 лет будоражит умы и сердца представительниц прекрасного пола. Естественно, что любые откровенные кадры с его участием становятся популярными среди поклонниц.
Одним из самых ярких успехов в карьере мужчины стал фильм «Мистер и миссис Смит», в котором он вместе с Анджелиной Джоли создал невероятную атмосферу страсти. Однако любимая постельная сцена актера была в мелодраме «Даллас».
«Я просто резвился», — рассказал артист, описывая тот опыт. Эпизод действительно был хорош. Влюбленные отдались друг другу в сарае, а разбросанное по полу сено только придало сцене особый колорит. Между актерами даже завязался непродолжительный роман. Коллегой Брэда Питта по этому фильму была юная Шэлейн МакКолл, которая сейчас вызывает у него больше положительных эмоций, чем красавица Джоли.