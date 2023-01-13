Никогда не угадаете, какую постельную сцену Брэд Питт вспоминает по сей день

Брэда Питта не даром считают кумиром миллионов девушек. Красивый и талантливый артист даже в 59 лет будоражит умы и сердца представительниц прекрасного пола. Естественно, что любые откровенные кадры с его участием становятся популярными среди поклонниц.

Одним из самых ярких успехов в карьере мужчины стал фильм «Мистер и миссис Смит», в котором он вместе с Анджелиной Джоли создал невероятную атмосферу страсти. Однако любимая постельная сцена актера была в мелодраме «Даллас».

«Я просто резвился», — рассказал артист, описывая тот опыт. Эпизод действительно был хорош. Влюбленные отдались друг другу в сарае, а разбросанное по полу сено только придало сцене особый колорит. Между актерами даже завязался непродолжительный роман. Коллегой Брэда Питта по этому фильму была юная Шэлейн МакКолл, которая сейчас вызывает у него больше положительных эмоций, чем красавица Джоли.