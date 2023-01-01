Никогда не угадаете, какой зверь мог стать символом Олимпиады-80 вместо Мишки

Олимпиада 1980 года в Москве запомнилась не только громкими рекордами, но и своим главным символом — сказочным Мишкой. Героя соревнований нарисовал художник Виктор Чижиков, и, как оказалось, это был далеко не единственный вариант, который претендовал на то, чтобы представлять Олимпиаду.

Как рассказал сам иллюстратор, он и его коллеги подготовили множество эскизов медведя и отправили их на рассмотрение. Но на самом деле чиновники выбирали не только между этими 500 рисунками, но и между героями. Дело в том, что символом мог стать лось.

От парнокопытного в итоге решили отказаться. Художник до сих пор не знает, что побудило организаторов Олимпиады остановиться на его эскизах, но счастлив этому решению, ведь лося было бы трудно адаптировать для всей сувенирной продукции.

«Я очень рад, что победил медведь, потому что лося до уровня, например, значка уменьшить очень трудно — и ноги длиннющие, и копыта здоровенные», — цитирует слова Чижикова «Антенна».

В итоге у иллюстратора получился один из самых запоминающихся символов за всю историю первенства. Мишка неоднократно входил во всевозможные рейтинги, а коллекционеры до сих пор охотятся за сувенирами с изображением любимого героя.