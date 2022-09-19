Никогда не угадаете, какой западный мультфильм показали в СССР первым
Уже в 70-е годы некоторые советские зрители могли посмотреть зарубежную анимацию.
На 90-е пришелся расцвет американских мультсериалов. Дети смотрели истории диснеевских принцесс, наблюдали за погонями Тома и Джерри, ждали выхода новых «Утиных историй» или «Черного плаща». Более взрослые зрители вспомнят и другие зарубежные проекты, которые время от времени проникали на советское телевидение: «80 дней вокруг света» и «Жил-был человек».
Но, оказывается, самым первым западным мультфильмом, который показали в СССР, была анимация под названием «Приключения могучего мышонка». Истории о Майти Маусе транслировались с 1971 года: юные зрители смотрели их еще на черно-белых телевизорах. Но сейчас мало кто вспомнит о мышонке, который после необычной еды приобретал суперсилу и мускулы и спасал тех, кто попал в беду.
«Видел тогда некоторые серии, к сожалению, телевизор был черно-белым», «Помним, помним: наелся суперсупа и суперсыра и стал непобедимым», «Видимо, Майти Маус был дешевле или лучше отражал западные ценности», — обменялись мнениями пользователи Интернета.