Никогда не угадаете, какой западный мультфильм показали в СССР первым

На 90-е пришелся расцвет американских мультсериалов. Дети смотрели истории диснеевских принцесс, наблюдали за погонями Тома и Джерри, ждали выхода новых «Утиных историй» или «Черного плаща». Более взрослые зрители вспомнят и другие зарубежные проекты, которые время от времени проникали на советское телевидение: «80 дней вокруг света» и «Жил-был человек».

Но, оказывается, самым первым западным мультфильмом, который показали в СССР, была анимация под названием «Приключения могучего мышонка». Истории о Майти Маусе транслировались с 1971 года: юные зрители смотрели их еще на черно-белых телевизорах. Но сейчас мало кто вспомнит о мышонке, который после необычной еды приобретал суперсилу и мускулы и спасал тех, кто попал в беду.