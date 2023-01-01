Никогда не угадаете, какой советский фильм смотрят в Европе на Рождество

Для жителей России Новый год прочно ассоциируется с целым рядом праздничных фильмов по телеканалам — от комедии «Иван Васильевич меняет профессию» до мелодрамы «Ирония судьбы». В каждой стране мира есть свои новогодние ленты, под которые люди встречают праздник. И, как оказалось, некоторые европейцы тоже предпочитают советский кинематограф.

В Норвегии одним из самых новогодних фильмов считается сказка «Мама». Музыкальная картина советско-румынского производства вышла на экраны в 1976 году и является своеобразной экранизацией популярной истории «Волк и семеро козлят». Главные роли в ленте получили Людмила Гурченко, Михаил Боярский, Савелий Крамаров, Олег Попов и Наталья Крачковская. В Европе фильм иногда показывают под названием «Ужасы от братьев Гримм», а сами норвежцы переименовали его в «Волк-рокер».

Впервые они увидели ленту еще в 1983 году, и за десять лет она стала традиционной новогодней картиной. Затем показы «Мамы» внезапно прекратились. Жители Норвегии отослали сотни писем с просьбой вернуть любимый фильм в праздничную телепрограмму. Их услышали лишь в 2003 году/ с тех пор английская версия «Мамы» демонстрируется с субтитрами на норвежском языке.