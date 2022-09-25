Никогда не угадаете, какой советский фильм самый популярный у иностранцев

Иностранный портал IMDb содержит рейтинги и оценки критиков и зрителей из зарубежных стран. Но среди иностранных лент там встречаются и советские фильмы. И, как оказалось, некоторые из них могут похвастаться обилием положительных рецензий.

Самым признанным постановщиком СССР у иностранцев, судя по числу отзывов, является Андрей Тарковский. Зрители смотрят такие его картины, как «Ностальгия», «Иваново детство», «Сталкер», «Зеркало». Но наиболее высокие оценки пользователи сайта неизменно оставляли одной советской ленте — «Иди и смотри» Элема Климова.

В военной драме 1985 года снялись Алексей Кравченко, Ольга Миронова и Любомирас Лауцявичюс. И русскоязычные пользователи Сети были удивлены таким выбором, ведь картину они считали очень тяжелой для просмотра.