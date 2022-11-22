Никогда не угадаете, какой отечественный фильм снимали целых 12 лет

Никита Михалков в 1980 году задумал документальный фильм, посвященный его дочери Анне. Постановщик планировал показать взросление наследницы, но съемки картины растянулись на 12 лет.

Дело в том, что по идее режиссера его дочь каждый год отвечала на одни и те же вопросы. И Михалков совмещал ее ответы с важными событиями того периода, создавая таким образом картину происходящего. Постановщику удалось подготовить 12 частей, которые он в итоге объединил в один фильм.

Зрители и критики остались в восторге от задумки Михалкова. Фильм получил множество профессиональных наград, а поклонники особенно отметили в нем честность, с которой режиссер рассказывает о своей семье и стране.

«Сущность Никиты Михалкова как режиссера в том, как он умеет снимать со своего восприятия покровы человеческого опыта, давящие и уничтожающие все непосредственное, живое», — анализируют фильм зрители.

При этом сама Анна не осталась в восторге от работы отца. Она неоднократно заявляла, что ей не нравится получившийся фильм, поэтому она считает его «эксгибиционизмом души».