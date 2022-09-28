Никогда не угадаете, какой актер СССР попал в Книгу рекордов за 1000 ролей

Есть такие актеры, имена которых люди вспомнят и назовут с большим трудом (а то и не назовут вовсе), зато их лица будут узнаваемы мгновенно. К их числу относится и Александр Пятков — человек, сыгравший практически во всех популярных отечественных фильмах за последние 40 лет.

Пациент в «Покровских воротах», капитан Зуев в «Ответном ходе», баянист из «Москва слезам не верит», Дрема в «Там, на неведомых дорожках...», бурильщик в «Сказке странствий», сержант Хэй в «Тайне „Черных дроздов“» и еще десятки ролей — все это творческий багаж Александра Александровича.

Но на самом деле мало кто знает, что Пятков — единственный в мире артист, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение более чем тысячи ролей.

Сюда входят не только 120 отечественных киноролей Пяткова, но и его персонажи в театре, «Ералаше» и иностранном кино, а главное — на телевидении. Больше пяти лет Александр Александрович был ведущим программы «Колесо истории», где сыграл несколько сотен самых разных ролей.