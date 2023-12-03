Никогда не существовало: это популярное выражение 99% людей говорят неправильно

Большинство людей не задумываются о смысле привычных слов и выражений, которые мы употребляем едва ли не каждый день. Многие из них пришли к нам из популярных кинофильмов и мультфильмов. Часто крылатые фразы приобретают совсем иное значение, отличное от оригинального контекста.

Творение Инессы Ковалевской «Как львенок и черепаха пели песню» вышло на экраны в 1974 году. Картина рассказывает об очаровательном львенке, который слышит заразительную композицию и хочет поскорее отыскать ее автора. Отсюда, как полагают многие, пошло выражение «Покатай меня, большая черепаха!».

Сегодня фразу употребляют, когда имеют в виду неуместные и сложно выполнимые просьбы. Однако таких слов в мультике не было. Львенок просит новую подругу покатать его, но при этом не обращается к ней по имени. Так что в оригинале выражение звучит несколько иначе.