Никогда не станет второй Дианой: Кейт Миддлтон поставили на место одной фразой

В этом году исполнилось 25 лет с момента гибели Дианы Спенсер. Все эти годы из уважения к ней титул принцессы Уэльской оставался невостребованным. От него отказалась и Камилла Паркер-Боулз во время свадьбы с Чарльзом. Но теперь принцессой Уэльской стала супруга Уильяма Кейт Миддлтон.

Тем не менее королевские эксперты уже предупреждают, что второй Дианой стать у нее не получится. По их мнению, Кейт слишком близка к так называемой фирме — организации, которая на самом деле контролирует британскую монархию. И принцесса Диана, и ее младший сын Гари неоднократно критиковали это объединение за принимаемые решения. Однако Миддлтон не готова перечить проводимой политике и лишь послушно выполняет отведенную ей роль.

Даже в ее общении с людьми и на благотворительных мероприятиях она куда больше соблюдает интересы Короны, чем британских подданных. А значит, и королевой людских сердец ей не быть, пишет Evening Standard. Гораздо больше, по мнению экспертов, Кейт напоминает молодую Елизавету II.