«Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять

Минусом это можно назвать разве что для киноэстетов.

Фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» давно стали культовыми — их цитируют, ими восхищаются, а Данила Багров превратился в народного героя. Однако Никита Михалков, несмотря на уважение к Балабанову, выделил в его творчестве один ключевой недостаток: прямолинейность.

Михалков, дважды снимавшийся у Балабанова, признавался в одном из интервью:

«Я очень любил его первые фильмы» (имея в виду именно дилогию про Данилу Багрова).

Но при этом отмечал:

«Для меня отражение всегда сильнее луча, а Балабанов никогда не шел по этой формуле — он шел по прямой».

Этой метафорой Михалков намекнул, что Балабанову не хватало многослойности. В его фильмах нет намеков, скрытых смыслов или философской недосказанности — только жесткая, почти документальная прямолинейность. Но проблема ли это?

Для Михалкова, который сам снимал сложные, метафоричные картины вроде «Утомленных солнцем», такой подход кажется упрощенным. «Брат» — это кинематограф действия, где все сказано в лоб:

Герой — вне моральных терзаний («Вот в чем сила»).

Зло наказано, добро торжествует (пусть и с пистолетом в руках).

Нет полутонов — только четкие контрасты: бандиты vs «нормальные пацаны», Америка vs Россия.

Это кино энергии, а не глубины — и именно поэтому оно так полюбилось зрителю. Но для режиссеров «старшей школы», привыкших к аллюзиям и подтекстам, такая откровенность — признак ограниченности.

Ранее мы также писали: После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы