Никогда не расстанутся: идеальное совпадение у знаков Зодиака

В самом начале отношений мы демонстрируем партнеру свои самые лучшие стороны, тактично умалчивая о недостатках. То же самое происходит и с его стороны - на конфетно-букетном этапе люди всеми силами стараются очаровать избранника, а не оттолкнуть его невзначай. К тому же розовые очки значительно приукрашивают картинку. Однако рано или поздно наступает момент, когда двое открываются друг другу - и уж если их не отталкивают причуды партнера, его слабости и пороки, то речь идет о настоящей совместимости. Астрологи считают, что найти свою истинную вторую половинку поможет гороскоп. Некоторые знаки зодиака как будто бы созданы для того, чтобы прожить всю жизнь вместе.

Телец и Рак

Представители земного и водного знака вместе составляют крепкую и гармоничную пару. Дело в том, что оба они, и Телец, и Рак, чутко прислушиваются к желаниям и потребностям своей второй половинки и всеми силами стремятся их удовлетворить. Телец в отношениях становится внимательным и заботливым.

Это как раз тот партнер, который запоминает фразы вроде “Так хочу посмотреть этот фильм!”, а потом устраивает романтический вечер с просмотром той самой киноленты.

Рак, в свою очередь, сделает все, чтобы в доме царил уют и атмосфера тепла - Тельцу важно после работы возвращаться туда, где его любят и ждут.

Близнецы и Стрелец

Кажется, что огонь и воздух - стихии совершенно несовместимые, однако на своем примере Близнецы и Стрелец показывают, что этот союз на самом деле идеален. Совместимость этих двух знаков просто зашкаливает. Они достаточно похожи друг на друга, что с первых же минут знакомства почувствовать притяжение, но в то же время разные ровно настолько, чтобы им всегда было интересно вместе. И Стрелец, и Близнецы в отношениях жаждут свободы и воздуха - контроль, давление и попытки второй половинки навязать свое мнение быстро их утомляют.

А вот друг в друге они найдут то, что им нужно.

Водолей и Весы

Неординарные и творческие натуры - именно так можно коротко охарактеризовать Водолеев и Весы. Представители этих двух знаков куда больше ценят родство душ, схожесть ценностей и взглядов на жизнь, чем наличие у партнера материальных ценностей и перспектив. Кажется, именно про Водолеев и Весы придумали фразу “с милым рай и в шалаше”. Но не стоит думать, будто эти знаки готовы провести в пресловутом шалаше всю свою жизнь.