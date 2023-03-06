Никогда не простит: назван самый мстительный знак Зодиака

С детства мы видим на экранах или страницах книг героев-мстителей. Неуловимый Зорро, расчетливый граф Монте-Кристо, безумный принц Гамлет - все эти персонажи в определенный момент примеряют на себя роль палача. Рассуждать о том, хорошо или плохо ли вершить возмездие, можно долго. Однако каждый из нас не обрадуется, когда кто-нибудь обиженный решит учинить над нами безжалостную вендетту. О том, какой знак зодиака больше всего тяготеет к мести, рассказали астрологи - лучше не попадаться ему под горячую руку.

Козерог

На первый взгляд Козероги кажутся довольно-таки безобидными созданиями. Да, они упрямые и черствые, но разве это повод заподозрить их в коварных замыслах? Конечно, нет! Но мало кто подозревает, что у представителей земного знака есть еще и темная сторона, с которой лучше никому не знакомиться.

Этот знак удивительно обидчивый, хотя, опять же, на людях Козерог своих эмоций не показывает. Возможно, проблему удалось бы решить на месте, мирно и без тяжелых последствий.

Однако из-за того, что уроженец знака хранит молчание с покерфейсом на физиономии, трудно догадаться, что он вообще затаил на вас какое-то зло.

В результате однажды может возникнуть забавная и в то же время пугающая ситуация. Вы уже забыли, что три месяца назад без спроса взяли ручку со стола Козерога, а он все это время хранил сей вопиющий факт в памяти и лелеял надежду на кровавую вендетту. В один прекрасный день вы приходите в офис и не обнаруживаете на своем столе маркер.

Кроме шуток - этот земной знак действительно очень злопамятный. Хорошо, если вы насолили ему по какой-то мелочи, тогда и возмездие будет соответствующим.

А вот если вы провинились перед Козерогом по более весомой причине, то он непременно найдет способ хорошенько пощекотать вам нервы.

Просто поговорить с разъяренным и жаждущим кровавой мести Козерогом - не вариант. В таком состоянии он пропустит все весомые аргументы мимо ушей. Впрочем, даже если бы он прислушался к вам, это вряд ли что-то изменило бы. Уроженцы земного знака уверены в своей правоте на все сто процентов и не станут уступать.

Одним словом, астрологи советуют не переходить Козерогу дорогу - никогда не простит, да еще и мстить начнет.

С виду он безобиден, но, как известно, в тихом омуте черти водятся. И знакомиться с ними эксперты не рекомендуют - чревато последствиями.