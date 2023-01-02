Никогда не простил бы мать: какую тайну о Махидевран так и не узнал Мустафа

В «Великолепном веке» Махидевран поначалу даже и не подозревала, что рыжеволосая Александра вскоре сможет завоевать расположение султана и заставит его забыть о прежней фаворитке. Она настороженно отнеслась к славянской наложнице, но была уверена в своем положении, тем более что у нее подрастал будущий наследник престола Мустафа.

Но когда Хюррем получила власть, ее соперница осознала всю шаткость будущего. Махидевран потеряла любовь и внимание Сулеймана. А после того, как Хасеки родила султану нескольких детей, уменьшились и шансы Мустафы на трон. Он жил в окружении интриг и утрачивал связь с падишахом.

Чтобы обеспечить сыну престол, Махидевран решилась на страшный поступок. Она организовала убийство Мехмета так, чтобы на нее даже не упали подозрения. Первенец Хюррем считался главным соперником Мустафы. Но несмотря на эту конкуренцию, братья были дружны. Именно поэтому Махидевран так и не рассказала сыну о своей подлости, так как боялась, что он никогда ее не простит.