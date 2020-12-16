«Никогда не просил у меня прощения»: вдова Кобзона впервые рассказала об изменах мужа

70-летняя Нелли Кобзон недавно рассказала о том, как у нее складывались отношения со своим знаменитым мужем. О своем браке с Иосифом Кобзоном длиной в 50 лет женщина рассказала ведущему программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Борису Корчевникову.

Несмотря на то, что брак длился столько лет, у пары возникали трудности в отношениях, виной тому была большая популярность Кобзона среди женщин. По словам Нелли, артист всегда опровергал слухи о романах на стороне, однажды женщина не выдержала и ушла от него, забрав с собой общих детей. «Я собрала вещи, взяла с собой детей. Мы разошлись где-то на полгода. Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена, что не рассматривала примирения», — рассказала о своем решительном настрое вдова народного артиста.

Однако воплотить задуманное Нелли Кобзон так и не смогла. Она простила мужа, когда увидела его больного после того, как у него случился радикулит на нервной почве. Сам Иосиф Кобзон тогда решил, что таким образом судьба наказала его за грехи. «Он был таким униженным и растоптанным. Как я могла его не пожалеть? Все постепенно встало на круги своя. Я его простила», — призналась Нелли. При этом женщина отметила, что всегда жила с ощущением того, что у супруга роман на стороне, но он все отрицал, а любящая жена не стала больше уходить от певца.

До того как связать себя узами брака с Нелли, Иосиф Кобзон был женат дважды. Первой его женой была певица Вероника Круглова, второй — актриса Людмила Гурченко. Оба брака продлились недолго, детей в них не было. Настоящее счастье певец нашел именно с Нелли, которая родила ему двоих детей.