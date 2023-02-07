Никогда не просил прощения: правда об идеальном браке Кобзона повергнет в шок

Третьей женой Иосифа Кобзона стала Нинель Дризина. Именно этот брак для певца стал самым крепким и счастливым, однако идеальным он все же не был.

Со стороны пара, прожившая вместе 50 лет и воспитавшая двух наследников, казалась образцовой. На самом же деле в жизни супругов не обошлось без предательства.

Вдова музыканта призналась, что Кобзон был человеком настолько же творческим, насколько и увлекающимся. Других женщин мужа она считала «увлечениями», на которые научилась закрывать глаза.

Лишь однажды избранница музыканта решила уйти от него из-за измены, но вскоре передумала и приняла неверного мужа обратно. При этом Кобзону, судя по всему, не пришлось прикладывать ни малейших усилий для того, чтобы добиться снисхождения жены.