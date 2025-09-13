«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2

Меню
13 сентября 2025 14:15
С легендарным «Шаг вперед» сожаления тоже не связаны.

Фильмография Ченнинга Татума впечатляет — в ней более 70 проектов. Среди них есть абсолютные хиты, ставшие культурным феноменом: от легендарного «Шага вперёд» и трогательного «Дорогой Джон» до недавнего блокбастера «Дэдпул и Росомаха».

Но есть в его карьере и более спорные работы, которые были прохладно встречены критиками и зрителями. Например, ленты серии «Супер Майк»: сиквел 2015 года имеет рейтинг 6.5 на КиноПоиске, а финальная часть 2023 года и вовсе опустилась до отметки 5.2.

Однако главное сожаление актёра связано отнюдь не с этими фильмами. В недавнем интервью Татум признался, что больше всего сожалеет об одной упущенной возможности, которая, по его словам, стала самой большой ошибкой в его карьере.

Как выяснилось, несколько лет назад с актёром связывался сам Гильермо дель Торо — визионерский режиссёр, подаривший миру «Лабиринт Фавна» и «Форму воды». Маэстро предложил Татуму главную роль в своём авторском переосмыслении сказки «Красавица и чудовище».

К огромному сожалению, проект так и не был реализован, во многом именно из-за отказа Ченинга.

«У меня тогда только родился ребёнок, а сам я снимался в фильме, который меня уже утомил, да и сценария тогда не было. И вот я посчитал, что не осилю.

Это была самая большая ошибка, потому что я самый большой поклонник Гильермо. Думаю, что "Красавица и чудовище" от дель Торо был бы самым крутым фильмом в истории, ведь он — невероятный творец.

Скорее всего, я никогда не прощу себя за этот отказ, но я надеюсь, что однажды мы поработаем вместе», — поделился мыслями Татум.

Понимаем актера на все сто — упущение и впрямь досадное. Остается надеяться, что творцам и впрямь еще выпадет шанс на совместный проект.

Что касается дальнейших планов, то Гильермо дель Торо недавно работал над экранизацией «Франкенштейна» для Netflix, премьера которого ожидается 7 ноября. Сам Ченнинг Татум в ближайшее время будет занят на съёмках фильма «Мстители: Судный день».

Фото: Кадр из фильма «Супер Майк XXL» (2015)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
