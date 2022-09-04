Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака

Завоевать доверие другого человека сложно, а вот разрушить его можно в одно мгновение. По мнению астрологов, некоторые знаки зодиака настолько ценят своих партнеров и близких людей, что даже сама мысль о предательстве никогда не приходила им в голову. В отличие от своих соседей по зодиакальному кругу, они всегда держат свое слово и остаются верными возлюбленными и друзьями. Рассказываем, каким знакам можно безоговорочно доверять.

Телец

Представителям этого земного знака можно доверять на все сто процентов. Если Телец поклялся кому-то в любви или дружбе до гроба, то можно не сомневаться - он свое обещание сдержит. В романтических отношениях уроженцы этого знака становятся верными партнерами, которые будут сдувать пылинки со своей второй половинки и даже мысли не допустят об измене.

Однако следует помнить, что они требуют такого же чуткого отношения от избранника, и если застанут его даже за невинным флиртом, будут долго обижаться.

Что касается дружбы, то Тельцы готовы последнее отдать, чтобы поддержать своих товарищей - для них представители знака ничего не жалеют.

Дева

Люди, появившиеся на свет под знаком Девы, одни из самых надежных в зодиакальном круге. Представители этого земного знака в принципе довольно замкнутые, мысль о том, чтобы позаигрывать с кем-нибудь, кажется им нелепой и даже глупой. О настоящей физической измене речи и вовсе не идет - в представлении уроженцев знака это что-то неприемлемое и недостойное. Если Дева остановила на вас свой выбор, можно не сомневаться в том, что она будет хранить верность хоть на протяжении всей жизни.

В дружеских отношениях все точно так же - уроженцы этого знака готовы за своих ребят и в огонь, и в воду, и даже сквозь медные трубы пройти, если понадобится.

Козерог

Многие соседи по гороскопу считают Козерогов занудами, однако следует помнить о том, что под строгой маской этого знака скрывается человек с большим сердцем. Да, Козероги не слишком охотно открываются людям и вступают в близкие отношения, однако если они проникнутся к вам доверием, нужно это ценить. На измену или предательство уроженцы земного знака не пойдут - даже для того, чтобы отомстить за какую-то серьезную обиду.