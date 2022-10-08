Никогда не поймут: этот популярный советский фильм вызвал отвращение у иностранцев

Советские и российские зрители обожают фильм «Морозко», который обычно показывают на телеэкранах под Новый год. Для многих он ассоциируется с детством и с чудесами. Но зарубежные зрители придерживаются иного мнения – иностранцы жестко прошлись по сказке, сочтя ее слишком пугающей и непонятной.

Зарубежные зрители считают «Морозко» настоящим психоделом. Актеры с медвежьими головами, карликами с грибами вместо шляпы, избушка, имеющая куриные ноги – все это может испугать неподготовленного зрителя, незнакомого с русским фольклором.

«Если бы я посмотрел этот фильм, когда был ребенком, я, наверное, сошел бы с ума», — пишут американцы на кинофорумах .

Впрочем, их можно понять: такой же диковинкой в свое время стало для России и аниме.