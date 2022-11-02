Никогда не поверите, сколько прожил осел из «Кавказской пленницы»

Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» прославила не только исполнителей главных ролей Наталью Варлей, Юрия Никулина и других. Фильм Леонида Гайдая сделал известной ослицу Люсю, которая после съемок стала настоящей кинозвездой.

На работу к знаменитому постановщику ослица прибыла из Симферопольского зоопарка. Как отмечали создатели ленты, животное прекрасно вжилось в роль: упрямилось, когда нужно и не нужно, так что многие дубли с его участием приходилось переснимать по несколько раз.

«Намучились мы с этой упрямой животиной», — вспоминал в одном из интервью Владимир Этуш.

После этого Люся не оставила свою актерскую карьеру. В возрасте 55 лет она снялась в сериале «Спецназ», где, несмотря на свой почтенный возраст, ведь ослы живут не дольше 50 лет, прыгала по скалам в течение нескольких дней. Последней же ролью Люси стал фильм «9 рота». К моменту съемок в военной драме Люся была уже профессиональной артисткой, поэтому прекрасно справилась со сценами военных действий и совсем не боялась взрывов. А спустя два года она скончалась от старости в возрасте 59 лет.