Никогда не поверите, сколько прожил осел из «Кавказской пленницы»
Четвероногая актриса может похвастаться весьма успешной карьерой.
Комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» прославила не только исполнителей главных ролей Наталью Варлей, Юрия Никулина и других. Фильм Леонида Гайдая сделал известной ослицу Люсю, которая после съемок стала настоящей кинозвездой.
На работу к знаменитому постановщику ослица прибыла из Симферопольского зоопарка. Как отмечали создатели ленты, животное прекрасно вжилось в роль: упрямилось, когда нужно и не нужно, так что многие дубли с его участием приходилось переснимать по несколько раз.
«Намучились мы с этой упрямой животиной», — вспоминал в одном из интервью Владимир Этуш.
После этого Люся не оставила свою актерскую карьеру. В возрасте 55 лет она снялась в сериале «Спецназ», где, несмотря на свой почтенный возраст, ведь ослы живут не дольше 50 лет, прыгала по скалам в течение нескольких дней. Последней же ролью Люси стал фильм «9 рота». К моменту съемок в военной драме Люся была уже профессиональной артисткой, поэтому прекрасно справилась со сценами военных действий и совсем не боялась взрывов. А спустя два года она скончалась от старости в возрасте 59 лет.