«Никогда не помогал»: что творится между сыном и Кончаловским на самом деле

Андрей Кончаловский с молодости был любимцем женщин, а потому мог похвастаться насыщенной личной жизнью. Он был женат пять раз и стал отцом для семерых наследников. Его старший сын Егор Кончаловский пошел по стопам отца и связал свою жизнь с кино.

Мать талантливого режиссера Наталья Аринбасарова не скрывала, что после развода не поддерживала общение с бывшим мужем, ведь он закрутил новый роман. Как оказалось, и отношения Кончаловских — старшего и младшего — тоже складывались далеко не идеально.

Так, например, сын ни разу не советовался с отцом по поводу своей работы. Да и сам именитый постановщик предпочитал держаться в стороне от проектов наследника.

«Никогда не помогал. Может быть, Егора и волнует мнение отца, но он его не спрашивал», — призналась Аринбасарова в беседе с «Караваном историй».

Актриса предположила, что Кончаловский также может опасаться резкой критики, поэтому и не обращается за советами. В любом случае, по мнению звезды, у ее бывшего мужа и сына слишком разное кино.