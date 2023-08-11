Никогда не обманывают: топ-3 самых честных знаков Зодиака

Согласно статистике, в среднем за день мы слышим от окружающих от 10 до 200 лживых высказываний. Если бы кто-то сказал, что лучшая подружка соврала о том, что новое платье вам к лицу, а коллега умолчала, что босс на самом деле был недоволен вашей работой, вы справедливо возмутились бы. Ученые отмечают забавный парадокс: люди не любят, когда им лгут, но в то же время охотно прибегают к вранью сами. За крайне редким исключением - представители определённых знаков зодиака кристально честны. Рассказываем, кому в гороскопе можно безоговорочно доверять.

Овен

Представители огненного знака живут в моменте. Они не “зависают” в размышлениях о прошлом, не стараются предсказать будущее, а просто находятся в настоящем - ни секундой раньше, ни секундой позднее. Кто-то спросит: как это связано с честностью? Самым прямым образом - Овен предельно искренен.

У него нет ни времени, ни желания для того, чтобы придумать связную ложь.

Овен попросту не станет тратить на это свое драгоценное время, у него других дел хватает. Напротив, этот огненный знак всегда режет правду-матку. Находятся те, кому это не по вкусу, но уж лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Рак

Лгать для Рака неприемлемо. Представитель водной стихии живет по своему собственному кодексу чести, придуманному им еще в юношеские годы. Многие люди посмеиваются над его старомодностью и рыцарским желанием нести добро, говорить правду и ничего, кроме нее. Вот только Раку все равно, что болтают о нем окружающие.

Уроженец этого знака сам не лжет и от других не терпит лжи.

Когда он сталкивается с враньем из уст близких людей, то тяжело это переживает. Богатая интуиция помогает Раку раскусить врунишку на раз-два, но гораздо труднее вывести его на откровенный разговор. Впрочем, со своим даром психолога этот знак справляется с задачей на отлично.

Стрелец

Еще один честный огненный знак в топ-3. Стрелец из тех, кто категорически против лжи. Это открытый человек, который предпочитает высказать всю правду в лицо, нежели лгать и юлить. К сожалению, не все разделяют подход Стрельца, а то и вовсе обижаются, когда он вываливает все, что думает. Из-за этого представители знака часто теряют друзей.

Стрелец не щадит чужих чувств и хочет, чтобы с ним тоже были честными.

Но добиться этого все равно не может, поскольку “лгать или не лгать” - выбор каждого конкретного человека. Все, что остается делать Стрельцу - оставаться искренним и надеяться, что окружающие в конце концов последуют его примеру.