Никогда не мечтала о детях: как Ирина Алферова стала матерью четверых

Личная жизнь Ирины Алферовой пошла не по плану. Артистка никогда не хотела иметь большую семью, но у судьбы было свое мнение на этот счет.

Свою дочь Ксению актриса родила от Бойко Гюрова, болгарского дипломата. Это единственный ребенок звезды экрана, которого она родила сама, хоть и никогда не мечтала о детях. Вскоре она связала свою жизнь с именитым коллегой по цеху Александром Абдуловым.

Артист так сильно любил Алферову, что относился к ее дочери как к родной. Несмотря на это, брак распался, после чего артистка вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал Сергей Мартынов.

Тогда Ирине Ивановне пришлось побывать в шкуре Абдулова. У ее мужа было двое детей от прошлых отношений: сын Сергей и дочь Анастасия. Алферова заменила им мать, после того как их биологическая родительница ушла из жизни.

Спустя год в семье вновь случилось пополнение, правда, поспособствовало этому большое несчастье. Сестра актрисы Татьяна скончалась — тогда звезда взяла на воспитание своего племянника Александра. Все четверо детей знаменитости давно выросли и нашли свое место в жизни, в чем, несомненно, ее большая заслуга.