Никогда не лгут: женщины с этими именами самые честные

Ни один человек не хотел бы стать жертвой обмана. Сама мысль о том, что кто-то может воспользоваться нашей доверчивостью и обвести вокруг пальца, приводит в ужас. Испытав не собственном горьком опыте, что такое обман, мы перестаем верить окружающим и каждый раз невольно терзаемся от подозрений. Обжегшись на молоке, дуем на воду. По мнению экспертов в сфере эзотерики, найти честного собеседника вполне реально. Они перечислили женские имена, обладательницы которых никогда не лгут.

Людмила

“Милая людям”, - так трактуется женское имя Людмила.

С его обладательницей действительно очень приятно общаться. Это доброжелательная женщина, которая как будто бы всегда пребывает в хорошем расположении духа, но при этом ее не назовешь легкомысленной. Она просто любит жизнь, людей, свою семью и свое дело.

Людмила - человек без “двойного дна”. Это сразу же чувствуется в общении с ней - она открыта, приветлива, а самое главное, искренна. Это вовсе не означает, что Люда будет ничтоже сумняшеся вываливать на собеседника всю свою подноготную, но поделится своими секретами, если это будет уместно в разговоре.

Люди тянутся к обладательнице этого имени, она притягивает к себе своей искренностью. Ей доверяют самые сокровенные тайны, просят совета, поскольку знают, что она не станет делиться чужими историями с другими собеседниками. Людмила - верная подруга, на которую всегда можно положиться в трудную минуту.

Ольга

Скандинавское имя Ольга трактуется как “мудрая” или “святая”. Женщина, нареченная этим именем, отличается спокойствием, рациональностью, рассудительностью. Вспыльчивость и импульсивность не в характере Ольги, она предпочитает действовать обдуманно и просчитывать на несколько шагов вперед.

Поддерживать общение с Ольгой - настоящее удовольствие.

Обладательница имени всегда готова выслушать другого человека, не торопя и не перебивая, поддержать мудрым советом и делом. При этом все это совершенно бескорыстно, Ольга не станет требовать никакой благодарности или “ответочки” от собеседника.

Ложь она категорически не приемлет. Ольга предельно честна с окружающими и ждет такого же отношения в ответ. Столкнувшись с враньем, она, конечно же, постарается выяснить, что толкнуло человека на этот шаг. Если ложь была незначительной и без злого умысла, на первый раз она простит, но на второй поставит точку в отношениях.