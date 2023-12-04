Никогда не кусаются и не грызут мебель: названы лучшие породы собак для квартиры
Этим псам комфортно даже на небольшой площади.
С любой собакой нужно гулять и заниматься. Но некоторые породы особенно активны: например, овчарке или хаски нужны постоянные тренировки и простор.
К счастью, есть несколько вариантов и для тех, кто хочет завести пушистого друга в обычной городской квартире. Они не требуют повышенного внимания и вполне могут комфортно себя чувствовать на ограниченном пространстве.
Вельш-корги как раз из таких. Они добрые, ласковые, хорошо ладят с детьми. Английские бульдоги тоже спокойные и весьма ленивые: чтобы вывести их на прогулку, придется потрудиться.
Не слишком жалуют тренировки мопсы. Им в любом доме комфортно, была бы мягкая постель. Японский шпиц и бостон-терьер тоже отлично уживаются в квартире.
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