Никогда не кусаются и не грызут мебель: названы лучшие породы собак для квартиры

С любой собакой нужно гулять и заниматься. Но некоторые породы особенно активны: например, овчарке или хаски нужны постоянные тренировки и простор.

К счастью, есть несколько вариантов и для тех, кто хочет завести пушистого друга в обычной городской квартире. Они не требуют повышенного внимания и вполне могут комфортно себя чувствовать на ограниченном пространстве.

Вельш-корги как раз из таких. Они добрые, ласковые, хорошо ладят с детьми. Английские бульдоги тоже спокойные и весьма ленивые: чтобы вывести их на прогулку, придется потрудиться.

Не слишком жалуют тренировки мопсы. Им в любом доме комфортно, была бы мягкая постель. Японский шпиц и бостон-терьер тоже отлично уживаются в квартире.