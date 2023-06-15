Никогда не говорите этого за столом, иначе интеллигенты от вас отвернутся: ошибался каждый

Чтобы не заработать репутацию невоспитанного человека и не испортить приятный вечер в хорошей компании, крайне важно соблюдать одно простое правило. Многие, сидя за общим столом, допускают роковую ошибку, исправить которую уже невозможно.

Чтобы не вызвать большой скандал и не отвернуть от себя истинных интеллигентов, никогда не стоит говорить о политике. Подобные разговоры неминуемо приведут к ссоре даже между самыми близкими друзьями.

Рассуждения о том, кто за какие партии голосует и каких политических деятелей поддерживает, точно не способствуют приятному времяпровождению. Прийти к общему мнению в этом непростом вопросе все равно не получится, а вечер будет окончательно испорчен.

Если разговор на острую тему все же зашел, нужно быть готовым к плачевным последствиям. Не стоит удивляться, если в следующий раз гости проигнорируют приглашение на очередной ужин.