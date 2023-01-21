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Никогда не догадаетесь: вот кто на самом деле сыграл Чебурашку в новом фильме

21 января 2023 08:00
Никогда не догадаетесь: вот кто на самом деле сыграл Чебурашку в новом фильме

Раскрыли личность актера и удивили зрителей.

Фильм «Чебурашка» произвел настоящий фурор в сфере отечественного кинематографа. Успех — заслуга огромной команды, среди которой актер, ставший прообразом любимого героя.

Вернее, актриса. Как выяснилось, голосом зверька стала известная по сериалу «Кухня» актриса Ольга Кузьмина, но это — далеко не все. Помимо забавной озвучки, девушка подарила герою детства еще и большую часть движений, а также мимику. Можно смело заявить, что Ольга Николаевна — современный чебурашка.

Актриса дала следующие комментарии:

«Работа с нарисованным персонажем — этот тот случай, когда ты не просто даришь герою свой голос, но и продумываешь каждый хмык, ик, ах, ох и еще кучу звуков, которых нет в тексте».

Никогда не догадаетесь: вот кто на самом деле сыграл Чебурашку в новом фильме
Фото: кадры из фильма "Чебурашка" (2022), Legion-Media
Артем Пестов
Артем Пестов
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