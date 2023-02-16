Никогда не догадаетесь: самый редкий знак Зодиака в астрологии

Думаете, что на протяжении всех двенадцати месяцев в году рождаемость сохраняется примерно на одинаковом уровне? А вот и нет! Согласно статистике, в разные времена года цифры неодинаковы - в одни месяцы наблюдается настоящий беби-бум, в другие число новорожденных становится гораздо меньше. Астрологи задались вопросом, под каким знаком зодиака появляется на свет меньше всего людей на земле. Результаты оказались достаточно неожиданными.

Козерог

Согласно наблюдениям астрологов, самым редким знаком в гороскопе является Козерог. В основном даты рождения этого знака приходятся на январь, месяц, в который рождаемость значительно снижается. Из всех зимних месяцев самым “плодотворным” считается декабрь, далее следует февраль, а вот январь расположился на последнем месте.

Любопытно, что еще в прошлом столетии, в 1970-е годы, дела обстояли несколько иначе.

Осенью наблюдался существенный спад рождаемости, а вот в январе количество новорожденных резко возрастало. С чем связана эта особенность, астрологи установить на основе имеющихся в их распоряжении данных так и не смогли.

Очевидно лишь, что Козерог - достаточно редкий знак зодиака. Если кто-то собирается найти вторую половинку в соответствии с рекомендациями гороскопа и его идеальной парой назван Козерог, то этому человеку придется потратить много времени на поиски. Зато если усилия увенчаются успехом, результат будет им вознаграждением.

На втором месте в рейтинге самых редких знаков расположился Водолей.

В большинстве случаев он празднует день рождения в феврале, месяце, на который также приходится снижение рождаемости. Любопытно, что представителям воздушного знака, обожающим выделяться из толпы, их уникальность точно придется по вкусу.

На третьем месте находятся Рыбы.

Февраль и март, хоть и превосходят январь в плане рождаемости, также не радуют беби-бумом, поэтому уроженцы водного знака тоже могут похвастаться тем, что их не так много. Скорее всего, они тоже порадуются своей уникальности, поскольку им нравится быть таинственными и непохожими на других.

Возможно, что с течением времени ситуация изменится, но пока астрологи не видят больших сдвигов. Представители знаков, даты рождения которых приходятся на период с февраля по март, могут воспринимать себя как “редкий вид” с юмором или гордиться этим фактом всерьез.