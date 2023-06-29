Никогда не догадаетесь: назван самый распространенный знак Зодиака в астрологии

Больше всего людей появляются на свет под этим созвездием.

Население нашей планеты стремительно растет. По приблизительным прогнозам ученых, к 2083 году население Земли вырастет до десяти миллиардов. Каждый день на свет появляется порядка четырехсот тысяч детей, и каждый из них находится под покровительством того или иного созвездия. Астрологи решили выяснить, под каким знаком зодиака в мире рождается больше всего людей - результат аналитических исследований оказался довольно необычным.

Скорпион

Вопросом “Под каким знаком зодиака появилось на свет больше всего людей?” озадачились американские исследователи. Они провели большую аналитическую работу, в результате которой смогли назвать самый распространенный в мире знак зодиака. Им оказался Скорпион.

Под этим созвездием родились около 9,6% населения земного шара. Причина заключается в том, что наибольший подъем рождаемости приходится как раз на конец октября и ноябрь - это как раз тот период, когда в гороскопе царствует водный знак Скорпион.

На втором месте в рейтинге самых распространенных знаков расположились Девы.

Представители земной стихии совсем чуть-чуть уступили Скорпиону, набрав 9,4% от общего количества. Кроме того, в первую тройку вошли Близнецы - их число составило 9,3%.

Во второй тройке самых популярных знаков зодиака оказались два водных знака и один воздушный. Число людей, рожденных под созвездием Рыб, на планете составило 9,1%, Весов - 8,8%, Раков - 8,5%. Неплохие показатели, а разрыв с лидерами первой тройки очень мал.

Совсем немного первой шестерке уступили представители земной и огненной стихии.

По подсчетам исследователей, суммарное количество Тельцов в мире составляет 8,3%, на пятки им наступают Козероги с показателем в 8,2% и Овны, набравшие 8,1%.

Спад рождаемости, по подсчетам ученых, наблюдается в конце января и продолжается вплоть до середины февраля. Поэтому самым редким знаком зодиака считается Водолей с показателями в 6,3%. Компанию ему составили огненные знаки - Стрелец (7,3%) и Лев (7,1%).

В целом, никто из знаков зодиака не оказался обиженным и распределение получилось довольно равномерным, без больших отрывов.

Самые распространенные представители зодиакальной плеяды могут порадоваться тому, что их много. А те, кто вошел в число наиболее редких знаков, могут гордиться своей уникальностью и даже эксклюзивностью.