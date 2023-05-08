Никогда не догадаетесь, кто должен был играть в «Зимнем вечере в Гаграх» вместо Гундаревой: это шок

Музыкальная драма «Зимний вечер в Гаграх» появилась на советских экранах в 1985 году. Картина была высоко оценена публикой, а особенно зрителям понравилась игра Натальи Гундаревой, которая перевоплотилась в певицу Ирину Мельникову. При этом режиссер фильма Карен Шахназаров видел в этой роли совсем другую артистку.

Еще при подготовке к съемкам постановщик решил, что в его фильме должна играть Алла Пугачева, которая в то время была самой известной певицей страны. Шахназаров отправил звезде сценарий, рассчитывая на ее согласие, но Примадонна не осталась в восторге от своей героини. Мельникова показалась ей слишком избалованной и капризной, так что она попросила режиссера изменить ее характер, но тот был категорически против.

В итоге Пугачева не захотела, чтобы публика ассоциировала ее с такой героиней, и отказалась сниматься. Шахназаров же не пошел на уступки певице и пригласил в картину Гундареву, для которой эта роль стала одной из главных в карьере.