Никогда не догадаетесь, как сняли спецэффект в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»

Сказка «Вечера на хуторе близ Диканьки» появилась на советских экранах в 1961 году и сразу же привлекла внимание советских зрителей. Изобретательная экранизация Николая Гоголя понравилась публике не только яркой игрой актеров, но и инновационными для того времени спецэффектами.

Так, одним из самых ярких эпизодов фильма стал полет Вакулы на черте под звездным небом. Многие зрители до сих пор задаются вопросом, как же снимали эту необычную сцену. Как оказалось, создатели в павильоне натянули огромное полотно темно-синей бархатной ткани, а звездами для них стали елочные игрушки. Их подсвечивали под нужным углом, поэтому на пленке они светятся особенным образом.

Также весьма изобретательно режиссер Александр Роу подошел к сцене, когда Пацюк есть галушки, которые залетают ему прямо в рот. На самом деле артист Николай Яковченко выплевывал их, а после съемочная группа показала все кадры в обратном порядке. Таким образом, на самом деле в фильме зритель видит, как Пацюк выплевывает еду на стол, а не ест ее.