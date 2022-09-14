Никогда не догадаетесь: именно эта роль превратила Михалкова в «злодея»

Актерский талант Никиты Михалкова как минимум не уступает режиссерскому. За годы карьеры Никита Сергеевич сыграл десятки самых разных ролей, но ярче и талантливее ему удавались роли откровенных негодяев, злодеев или же просто неоднозначных персонажей. Наверняка все помнят обаятельного мерзавца Паратова из «Жестокого романса» или генерала Пожарского в «Статском советнике».

Кому-то могут вспомниться такие малоприятные личности в исполнении Михалкова, как проводник Андрей из «Вокзала для двоих», официант из «Родни» или директор СТО Трунов из отличного фильма «Инспектор ГАИ».

Но вот самая первая отрицательная роль великого режиссера и актера известна лишь немногим любителям отечественного кино. В 1970 году Михалков сыграл в знаменитом фильме Элема Климова «Спорт, спорт, спорт». И тем, кто видел опричника Кирибеевича из новеллы по лермонтовской «Песне про купца Калашникова», сразу стало понятно, что злодейское амплуа Никите Сергеевичу удается как нельзя лучше.