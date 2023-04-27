Никогда не делайте так в гостях, если хотите, чтобы вас позвали еще раз: ошибку совершал каждый

Поход в гости не только приятное времяпрепровождение. Безобидный вечер может окончиться настоящей катастрофой и на долгие годы рассорить даже близких друзей. Поэтому, оказавшись в чужом доме, нужно с особым внимание подходить к темам для светских разговоров.

Так, эксперт по этикету Татьяна Николаева уверена, что за столом не место обсуждению политики. Несмотря на актуальность и злободневность, такие разговоры могут привести к серьезным конфликтам, а вечер сразу же перестанет быть приятным для всех участников.

Помимо этого, под запретом находится спорт, а особенно — если вместе собрались болельщики разных команд. В таком случае разговор непременно перерастет в ссору, ведь заядлые любители спорта не останутся в восторге, если кто-то начнет ругать их команду.

В список запрещенных тем так же входит и здоровье, а также общие знакомые. Как рассказала эксперт порталу «Аргументы и факты», сплетничать о других людях — плохой тон. Любителей слухов обычно не приглашают на подобные мероприятия и стараются не поддерживать с ними отношения.