Никогда не делала пластику: как сегодня выглядит 97-летняя Вера Васильева (фото)

Вера Васильева не из тех, кто бездумно гонится за молодостью. Даже многочисленные примеры коллег по цеху не вдохновили артистку на визит к хирургу. Звезда наотрез отказалась от пластики и не прогадала.

В свои 97 лет Васильева выглядит даже лучше тех звезд шоу-бизнеса, кто все же лег под нож. Лицо артистки покрыто глубокими морщинами, но это нисколько не умаляет ее привлекательности. Выглядеть эффектно звезде помогают несколько секретов.

В первую очередь знаменитость старается держать ровную осанку. Кроме того, она следит, чтобы ее вес оставался стабильным, но при этом не злоупотребляет диетами. Другая хитрость, к которой прибегает Вера Кузьминична, касается прически.

Артистка никогда не выходит из дома без укладки.