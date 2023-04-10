Никогда не делала пластику: как сегодня выглядит 97-летняя Вера Васильева (фото)
Актриса раскрыла секреты своей красоты.
Вера Васильева не из тех, кто бездумно гонится за молодостью. Даже многочисленные примеры коллег по цеху не вдохновили артистку на визит к хирургу. Звезда наотрез отказалась от пластики и не прогадала.
В свои 97 лет Васильева выглядит даже лучше тех звезд шоу-бизнеса, кто все же лег под нож. Лицо артистки покрыто глубокими морщинами, но это нисколько не умаляет ее привлекательности. Выглядеть эффектно звезде помогают несколько секретов.
В первую очередь знаменитость старается держать ровную осанку. Кроме того, она следит, чтобы ее вес оставался стабильным, но при этом не злоупотребляет диетами. Другая хитрость, к которой прибегает Вера Кузьминична, касается прически.
Артистка никогда не выходит из дома без укладки.
«Когда плохая голова, то никакая косметика не поможет», — подчеркнула она в одном из интервью.