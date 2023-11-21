Никогда не были родственниками: вскрылась неожиданная правда о связи Деда Мороза и Снегурочки

Для большинства из нас любимые с детства персонажи Дед Мороз и Снегурочка — это дедушка и внучка. На самом же деле эти герои из двух совершенно разных сказок, родственниками они друг другу тоже не приходятся.

Об этом в беседе с порталом «Газета» поведал литературный эксперт Екатерина Асонова. Доцент объяснила, что у Снегурочки есть своя особенная миссия. Этот милый персонаж был нужен для того, чтобы смягчить устрашающий образ волшебника и сделать его более открытым и располагающим для подрастающего поколения. Это своего рода «посредник» между суровым героем и детьми.

Сам же образ Снегурочки впервые появился в произведении, в котором рассказывается про бездетных бабушку и дедушку. Зимой пара слепила себе дочку из снега, назвав ее Снегуркой. Впоследствии героиня начала появляться во множестве других сказок, в том числе и в рождественских.