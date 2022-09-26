Никогда не бросит: топ-3 лучшие подруги по знаку зодиака

Найти настоящую подругу, ту самую, с которой и в огонь, и в воду, и в самые рискованные авантюры, - не самая простая задача. Как показывает опыт, самые крепкие дружеские отношения - это те, которые зародились в школе или в студенчестве. Однако многие ухитряются найти родственную душу и в более зрелом возрасте - на работе, в интернете или благодаря любимому хобби. Астрологи убеждены - если на вашем пути встретится подруга, рожденная под одним из этих знаков, на нее можно всецело положиться.

Козерог

Девушки-Козероги только с виду кажутся строгими, колючими и сложными, такими, что не знаешь, с какой бы стороны подойти. На самом же деле в дружбе уроженки земного знака раскрываются с самой неожиданной и светлой стороны. Они умеют найти нужные слова в моменты,когда необходима поддержка, составить компанию, когда она нужна, и хорошенько расслабиться в компании лучшей подруги. Рядом с женщиной-Козерогов удивительно спокойно и комфортно, словно со старшей сестрой.

Она и слезы вам вытрет, если очередной поклонник ваш покажет свою истинную гнилую сущность, и порадуется, если в вашей жизни произойдет что-то хорошее.

Водолей

Представительницы воздушного знака - идеальные подруги, с которыми можно обсудить мужиков за бокалом винца, вместе порезвиться в магазинах, внезапно собраться и съездить куда-нибудь на пару дней. Девушка-Водолей поддержит вас в любой авантюре, потому что и сама просто обожает их. Именно ей можно доверить все свои самые страшные секреты и при этом быть твердо уверенной, что она не растрезвонит их при первом же удобном случае. А уж как подружка-Водолей умеет давать советы…

Умная и проницательная, она всегда подскажет, чего уж точно не нужно делать - например, звонить бывшему в три сама ночи после бурной вечеринки - и окажется права.

Рыбы

Женщины, рожденные под знаком Рыб, отдают дружбе все свои силы. Подруги для уроженки водного знака - это святое, поэтому она непременно найдет в сутках хотя бы полчасика, чтобы поболтать с вами, узнать, как ваше настроение и обсудить новую аватарку девушки вашего бывшего. В общении с Рыбкой можно на все сто процентом быть уверенной в том, что все сказанное в диалоге между вами останется в тайне. Представительницы этого знака умеют хранить чужие тайны так же надежно, как сокровища - на дне морском.