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«Никогда и ничего не просите»: самую знаменитую фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» годами толковали неправильно

29 июля 2025 15:42
«Никогда и ничего не просите»: самую знаменитую фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» годами толковали неправильно

Читатели забывали о дальнейших словах книжного князя тьмы.

Слова Воланда «Никогда и ничего не просите» десятилетиями цитировались в отрыве от контекста. Многие воспринимали их как философское наставление: мол, не унижайся, не проси, просто жди — и всё само придёт.

Эта фраза гуляла по 90-м, появлялась во всех экранизациях «Мастера и Маргариты», всплывала в разговорах, где обсуждалось достоинство и пассивность.

Но у Михаила Булгакова всё не так просто. И уж точно не так прямолинейно.

Контекст решает всё

Эта сцена разворачивается сразу после бала, когда Маргарита, полностью обнажённая и истощённая, сидит перед Воландом. Он говорит:

«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут! Садитесь, гордая женщина!»

«Никогда и ничего не просите»: самую знаменитую фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» годами толковали неправильно

А дальше — важнейшее: Воланд снимает с неё халат, усаживает рядом и мягко спрашивает, чего она хочет в награду за бал. Причём просить он ей запрещает, а вот требовать — советует:

«Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?»

«Потребовать, потребовать, моя донна», — отвечает Воланд.

Что значит цитата на самом деле

Это не совет «ждать и молчать». Это — испытание характера. Фраза про «не просите» — проверка, оценка ее моральных качеств.

И когда Маргарита заслужила право на просьбу — отношение свиты к ней меняется. Она становится не просящей, а требующей. Воланд признаёт её равной.

«Никогда и ничего не просите»: самую знаменитую фразу Воланда из «Мастера и Маргариты» годами толковали неправильно

Почему это важно?

Фраза Воланда — слова князя Тьмы, не евангельская истина. Она стоит в оппозиции к христианскому «просите — и дастся вам». Но в контексте романа это не значит, что просьбы — зло.

Это значит: у сильных просьбы превращаются в заявления. У них не просят — им предлагают. Или они сами требуют.

Никакой пассивности. Никакой «ждите — и небеса всё дадут». Наоборот — Булгаков через Воланда показывает: заслужи, выдержи испытание, и тогда можешь потребовать своё. А если не выдержал — и просить не имеет смысла.

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Фото: Кадры из сериала «Мастер и Маргарита»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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