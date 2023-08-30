«Никогда еще такого не видела»: Тарасова разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку

Алина Горбачева подняла шум своим таинственным исчезновением. Фигуристка покинула спортивный комплекс, где проходят ее тренировки, и направилась в парк, в котором будто сквозь землю провалилась. По делу о пропаже спортсменки завели уголовное дело. Ее искали даже в реке, а нашли в кинотеатре.

Целые сутки чемпионка не выходила на связь с родными и со своим тренером. После того как 16-летняя девушка была найдена живой и невредимой, народ выдохнул, а вот Татьяна Тарасова пришла в неистовую ярость от произошедшего.

Судья «Ледникового периода» была рада получить хорошие новости, но поведение Горбачевой вызвало у нее массу вопросов. Наставница разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку, обвинив ее в полном равнодушии к чувствам тех, кому она дорога.