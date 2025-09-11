Меню
«Никитушка, не болей»: Пугачева впервые за годы призналась, что до сих пор любит и уважает Михалкова, и уверена — это взаимно

11 сентября 2025 09:29
Певица заговорила и о совместной работе с мэтром.

За последние три с половиной года могло показаться, что Алла Пугачева и Никита Михалков стали едва ли не настоящими врагами. То певица, приехав в Россию из Израиля, уколет режиссера отрывком из его фильма «Раба любви», то постановщик ответит ей (колко, интеллигентно — как всегда!). Только вот на самом деле артисты до сих пор относятся друг к другу прекрасно. По крайней мере, так считает сама Примадонна.

В первом за долгие годы интервью Алла Борисовна призналась, что могла сыграть далеко ни в одном «большом комическом фильме», и именно Никита Сергеевич долгие годы обещал ей заветную роль.

«Никита все время мне говорил: “Я тебя сниму в роли комической старухи”. Ууу, долго ждать».

По словам народной артистки, шли годы, а «того самого» фильма от Михалкова она так и не дождалась. Впрочем, винить в этом стоит вовсе не режиссера — а природу.

«Говорила: ну ты помнишь про комическую старуху? А он: а ты помнишь, что стареть надо для этого?»

В том же интервью Примадонна заявила, что по сей день обожает и даже любит знаменитого режиссера, несмотря на все распри последних лет, а также заверила — в плане политической позиции постановщик пошел в своего отца.

«Думаю, и ко мне он тоже хорошо относится, несмотря на то, что говорит. Ну время такое, понимаешь? Никита Сергеевич, Никитушка, не болей. Будь здоров!» — подытожила именитая певица, намекнув, что у режиссера якобы «кое-что болит», но конкретики не дала.

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
