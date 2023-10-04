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Киноафиша Статьи «Никита поселился у меня»: обомлеете, узнав, к кому от Вертинской уехал Михалков

«Никита поселился у меня»: обомлеете, узнав, к кому от Вертинской уехал Михалков

4 октября 2023 20:45
«Никита поселился у меня»: обомлеете, узнав, к кому от Вертинской уехал Михалков

Режиссер быстро нашел себе новый дом.

Вот уже 50 лет Никита Михалков счастливо женат на бывшей манекенщице Татьяне. Пара воспитала троих детей. Многие уже и забыли, что у мэтра была первая супруга. Это звезда «Алых парусов» Анастасия Вертинская. Они были в браке пять лет, но отношения не спасло даже рождение сына Степана.

Поговаривают, что постановщик не хотел, чтобы супруга снималась в кино и играла в театре.

Михалков мечтал, чтобы Вертинская сидела дома и занималась семьей, но жена с таким раскладом не согласилась. Так что звезде пришлось собирать вещи и искать новое место жительства.

Осел он совсем не у любовницы: однажды Никита Михалков попросился переночевать в коммуналке актера Сергея Никоненко. Однако в итоге мэтр задержался в комнате друга на долгие восемь месяцев. В компании своего старинного приятеля он пережил тяжелый период, чтобы двигаться дальше.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Человек-амфибия» (1961)
Алла Новикова
Алла Новикова
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