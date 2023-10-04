«Никита поселился у меня»: обомлеете, узнав, к кому от Вертинской уехал Михалков
Режиссер быстро нашел себе новый дом.
Вот уже 50 лет Никита Михалков счастливо женат на бывшей манекенщице Татьяне. Пара воспитала троих детей. Многие уже и забыли, что у мэтра была первая супруга. Это звезда «Алых парусов» Анастасия Вертинская. Они были в браке пять лет, но отношения не спасло даже рождение сына Степана.
Поговаривают, что постановщик не хотел, чтобы супруга снималась в кино и играла в театре.
Михалков мечтал, чтобы Вертинская сидела дома и занималась семьей, но жена с таким раскладом не согласилась. Так что звезде пришлось собирать вещи и искать новое место жительства.
Осел он совсем не у любовницы: однажды Никита Михалков попросился переночевать в коммуналке актера Сергея Никоненко. Однако в итоге мэтр задержался в комнате друга на долгие восемь месяцев. В компании своего старинного приятеля он пережил тяжелый период, чтобы двигаться дальше.