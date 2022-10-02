Никита Михалков чудом остался жив: несчастный случай успели снять на камеру

На съемках фильма «Жестокий романс» актера и режиссера Никиту Михалкова преследовали неудачи. То милицию вызовут из-за устроенного Михалковым банкета, то артиста чуть не затоптала испугавшаяся гудка парохода лошадь. Но во время съемок одной из сцен Никита Михалков по-настоящему оказался на волоске от гибели. О том страшном дне рассказал портал «Культурология» .

В одном из эпизодов герой Александра Панкратова-Черного стрелял в стакан на голове персонажа Михалкова. По задумке режиссера Эльдара Рязанова, выстрела не было – пиротехники должны были взорвать стакан после того, как прозвучит звук выстрела. Но когда Панкратов-Черный якобы попал в мишень, Михалков застонал. Оказывается, пиротехники забыли положить подкладку в шляпу актера, отчего взрыв произошел прямо на голове у артиста. К счастью, Михалков не пострадал. Пиротехника в итоге уволили, но яркую сцену оставили в фильме.