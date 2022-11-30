Никита Малинин 14 лет скрывает жену от всех: он наконец признался почему

Никита Малинин стал одним из самых ярких участников музыкального проекта «Фабрика звезд». Тысячи поклонниц признавались артисту в любви и мечтали сходить с ним на свидание. Однако, как оказалось, его сердце все это время было занято.

Дело в том, что еще в школе будущая звезда сцены познакомился со своей избранницей. Все эти годы певец был влюблен в Наталью, а в 2008 году пара сыграла свадьбу. При этом музыкант никогда не рассказывал о своем романе никому, предпочитая тихую семейную жизнь без внимания посторонних.

«Многие выставляют напоказ свои отношения... Нам с женой это не подходит, мы считаем, не надо всем рассказывать о своем счастье», — заявил артист в одном из интервью.

Малинин до сих пор не публикует снимки со своей супругой в социальных сетях. Поклонникам неизвестно, чем занимается Наталья и как она выглядит, а все вопросы СМИ или фанатов он неизменно игнорирует. И лишь несколько лет назад артист признался, что в скором будущем планирует стать отцом, но пока что наслаждается общением лишь с Натальей.