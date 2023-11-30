«Никита боялся»: отношения Михалкова и Рязанова неспроста были напряженными

Никита Михалков за годы карьеры успел не раз поработать с Эльдаром Рязановым. Артист снимался в «Жестоком романсе» и «Вокзале для двоих». Многие критики утверждают, что именно в картинах режиссера актер показал весь свой талант. При этом далеко не все догадываются, что между звездами кино сложились весьма напряженные отношения.

Как уверял в одном из интервью Станислав Садальский, прославленный режиссер никогда не стремился скрывать правду и умалчивать свое мнение. Он смело высказывался из-за происходящего в стране, например мог отчитать артиста любого уровня за недоработки и никогда не боялся говорить правду чиновникам.

«Михалков боялся Рязанова. Рязанов был личностью и говорил в лицо „кто есть кто“. Это не нравилось Михалкову», — рассказал Садальский.

Из-за этого актер даже не благодарил постановщика за предоставленные ему роли. И до сих пор Михалков практически никогда не вспоминает о Рязанове и о работе с ним.