Никакой пластикой не убрать: от красавицы-англичанки мужчины разбегаются в ужасе (фото)

Англичанка Чарли Милл на первый взгляд кажется эталонной красавицей. У нее прекрасная фигура, привлекательная внешность и сексуальный образ. Однако не все так просто с этой девушкой. Дело в том, что рост Чарли составляет 196 сантиметров, и это невозможно убрать никакими операциями. На улице мужчины чуть ли не разбегаются от нее в ужасе, ведь рядом с такой великаншей они смотрятся как карлики.

Милл стала активно расти в подростковом возрасте. Но свои габариты она долгое время считала проклятием, а не поводом для гордости. Чарли постоянно получала оскорбления в свой адрес, а ее отношения с молодыми людьми не складывались. Переломный момент произошел тогда, когда Милл начала работать моделью. Феноменальный рост девушки стал ее визитной карточкой. Вскоре у Чарли появились толпы поклонников, которые осыпали ее комплиментами. Так девушка постепенно избавилась от своих комплексов.

Сегодня она не стесняется своего роста и с удовольствием фотографируется с теми, кто ниже ее. Милл признается, что такие снимки ее забавляют. Теперь модель почти полностью довольна своей жизнью, ведь сегодня ее единственная проблема — это слишком низкие проемы и двери.