Никакой пластики: только взгляните на российскую модель с бюстом 11-го размера

Россиянка Анастасия Бертье известна далеко за пределами родины. Модель прославила ее внешность, а точнее, необъятный размер груди.

Бертье утверждает, что огромный бюст — это дар природы, а не результат пластики. Грудь 11-го размера сделала Анастасию настоящей интернет-звездой. В ее блоге больше одного миллиона подписчиков, что можно назвать невероятным успехом.

Поклонники Бертье не скупятся на комплименты и восторгаются ее внешностью под каждым снимком. Их комментарии говорят сами за себя: «Сияние твоей красоты сделало мой день», «Вы невероятно прекрасны», «Извините, но я уверен, что незаконно так хорошо выглядеть».

Однако необъятный бюст приносит модели немало бытовых проблем. Анастасии приходится шить одежду на заказ из-за нестандартных размеров. Но это не самое страшное. У Бертье начались проблемы с позвоночником, ведь большая грудь — серьезная нагрузка для спины. Сегодня Анастасия живет в Дубае и продолжает свою блогерскую и модельную деятельность.