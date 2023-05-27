Никакой пластики и фотошопа: взгляните на главную соперницу самой красивой женщины мира

Без нее не проходит ни один показ.

Раньше в индустрию моды могли пробиться лишь девушки, умеющие усердно работать. Но сегодня ситуация заметно изменилась, и теперь на подиумах множество красавиц, которые могут похвастаться только знаменитой фамилией.

Против этого высказалась итальянская манекенщица Виттория Черетти. Она резко осудила дочь Джонни Деппа, жалующуюся на тяжелую и несправедливую жизнь. Многие супермодели поддержали девушку, которая, в отличие от Лили-Роуз, сама добилась невероятных успехов в этой индустрии.

Помимо прочего, пользователи стали отмечать, что красавица выглядят гораздо привлекательнее многих своих коллег. В том числе она затмевает и Беллу Хадид, чьи измененные черты лица признали идеальными. Тем временем Витторию ни разу не обвиняли в пластических операциях, а свои снимки она даже не ретуширует. Сегодня голубоглазая итальянка является одной из самых популярных моделей, и без нее не проходит ни один брендовый показ.