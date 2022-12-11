Никакой пенсии и грязные скандалы: что стало с ведущими «Жизнь прекрасна»

Михаил Швыдкой и Елена Перова в течение многих лет были ведущими шоу «Жизнь прекрасна». Они развлекали зрителей по всей стране, приглашая в студию известных артистов. Однако после закрытия проекта звезды экрана неожиданно пропали из поля зрения публики.

Как оказалось, Швыдкой после ухода с телевидения занялся своей основной работой. После ухода с поста министра культуры в 2008 году он стал специальным представителем президента страны по культурному сотрудничеству с зарубежными странами. Помимо этого, он трудится над организацией конкурса ТЭФИ, преподает в МГУ и занимается другими проектами. Не так давно он отметил 74-й день рождения, но не собирается отправляться на заслуженный отдых.

Перова тоже может похвастаться успешной карьерой. Она снялась в нескольких сериалах и участвовала во множестве телевизионных проектов в качестве ведущей, но такой популярности, как в проекте «Жизнь прекрасна», у нее уже не было. Одновременно с этим звезда экрана появляется в СМИ и в связи с многочисленными скандалами. Из-за вождения автомобиля в нетрезвом состоянии она была лишена водительских прав, а до этого стала участницей ДТП, столкнувшись с внедорожником.