«Никакой он не волшебник»: странному ляпу в «Старике Хоттабыче» есть лишь одно объяснение – многое говорит о главной беде СССР

1 декабря 2025 19:34
Режиссер картины Геннадий Казанский, кстати, родился ровно 115 лет назад.

В одной из сцен культового фильма «Старик Хоттабыч» (1956) Волька держит в руках охапку ярко‑зелёных бананов — настолько насыщенных, что это бросается в глаза даже сегодня. Для современного зрителя это выглядит странно, но у советской съёмочной группы была простая причина так поступить.

В середине 1950‑х бананы в СССР оставались экзотикой. Их почти не видели в продаже, а те редкие партии, что попадали в крупные города, были зелёными из‑за долгой транспортировки.

Люди попросту не знали, как выглядят спелые плоды: большинство советских граждан ни разу их не пробовали и даже не представляли, какого они цвета в идеале.

Поэтому реквизиторы «Ленфильма» сделали бананы из папье‑маше и окрасили в тот оттенок, который считали «правильным» — густо‑зелёный.

Актёр Алексей Литвинов (Волька) позже вспоминал:

«О том, что эти плоды желтого цвета, я узнал позже. А тогда не только я, но и взрослые члены группы считали, что бананы должны быть зелеными».

«Как это так – Старик Хоттабыч не смог наколдовать спелые бананы?», «Значит, никакой он не волшебник», – шутят в Сети.

Так «банановый ляп» стал живым свидетельством эпохи: в стране, где тропические фрукты были дефицитом (будем честны: не только они), даже киношники создавали их «по слухам», а не с натуры. И хотя сегодня это смотрится наивно, именно такие детали придают старому фильму особый шарм — как отпечаток времени, когда банан был не просто фруктом, а почти сказочным чудом.

Фото: Кадр из фильма «Старик Хоттабыч» (1956)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
