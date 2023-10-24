Никакой он не Милляр: артист скрывал от фанатов настоящую французскую фамилию

Георгия Милляра знал каждый советский ребенок. Еще бы, ведь артист снялся в нескольких десятках фильмов, в том числе в любимых миллионами киносказках. Кащей Бессмертный, Баба-Яга, придворный Квак, Наиглавнейший Церемониймейстер, Чудо-Юдо — это лишь некоторые из образов, воплощенных Милляром на экране.

Несмотря на всесоюзную популярность, публика знала о кумире не так много. В отличие от многих коллег, звезда имела совсем не рабоче-крестьянское происхождение. Родился будущий актер в семье знатного француза, перебравшегося в Россию в конце XIX века.

При рождении мальчик получил имя Георгия де Миллье. Однако времена изменились. После смерти отца и революции семейство обеднело и ютилось в маленькой столичной комнатушке, едва сводило концы с концами. Французский шик остался в прошлом, поэтому де Миллье превратились в Милляров, чтобы скрыть свое благородное происхождение.