Никакой он не Бандерас: настоящую фамилию актер годами скрывал от народа

В 90-е Антонио Бандерас стал настоящим секс-символом эпохи благодаря картинам «Интервью с вампиром» и «Маска Зорро». Темпераментный испанец и в свои 63 года не устает волновать женские сердца. Обычно актер открыт перед поклонниками, однако у Бандераса припрятаны в рукаве тайны, о которых не догадываются фанаты.

Мало кто знает, но у артиста при рождении была совершенно другая фамилия. Его отца, офицера Гражданской гвардии, звали Хосе Домингес Прието — именно от папы будущий актер Голливуда и получил свою фамилию.

Однако став звездой, молодой человек решил взять себе сценический псевдоним. Думал красавчик недолго: он просто добавил «с» в конце фамилии собственной мамы. Трансформацию претерпело и имя будущего секс-символа: Хосе Антонио стал просто Антонио, чтобы западные зрители могли с легкостью запомнить, как его зовут.